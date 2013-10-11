У Горлівці хуліган погрожував ножем лікарям

У Горлівці Донецької області працівники ДАІ оперативно затримали п`яного хулігана, який погрожував ножем медперсоналу міської лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівського міськуправління міліції, двоє інспекторів дорожньо-постової служби міста, перебуваючи на службі, отримали від чергового повідомлення про те, що у відділенні нейрохірургії міської лікарні № 2 невідомий погрожує ножем медичному персоналу. Прибувши на місце, співробітники ДАІ побачили чоловіка в нетверезому стані із закривавленим обличчям і ножем у руці.

Правоохоронці попросили хулігана пред`явити документи, але він не заспокоювався й навіть почав чинити працівникам міліції фізичний опір, зазначається в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, «ситуація виявилася напруженою, але правоохоронці були готові в будь-який момент належним чином відреагувати», й у результаті хулігану наділи наручники, після чого він був доставлений до Центрально-Міського райвідділу міліції.

Затриманим виявився 51-річний житель Горлівки.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України. Проводиться досудове розслідування.