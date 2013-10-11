У Києві опалюється вже 96% житлових будинків

Станом на 7.30 ранку 11 жовтня в Києві опалюється вже 10,5 тис. (96,1%) житлових будинків, тоді як показник підключення житла до опалення на всій території України становить 98,2%.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

Згідно з повідомленням, у 18 областях України вже опалюється 100% житлового фонду і об`єктів соціальної сфери.

Найбільше не підключених до тепла житлових будинків на ранок 11 жовтня було в Севастополі (980), а також - у Луганській та Київській областях – 779 і 607 будинків, відповідно.

Всього по країні без тепла залишаються близько 3 тис. житлових будинків.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул дав завдання прискорити підключення об`єктів соціальної сфери і житлових будинків до опалення у зв`язку з аномально холодною осінню.

На початку жовтня прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив, що опалювальний сезон можна починати у всіх регіонах країни, оскільки енергоресурсів на осінньо-зимовий період заготовлено достатньо.