У Львові другу добу тривають пошуки хлопчика

У Львові рятувальники другу добу продовжують пошуки хлопчика, який впав у каналізаційний колектор на вулиці Широкій.

Як повідомив УНІАН директор львівського міського комунального підприємства „Львівводоканал” Валентин Вольський, рятувальники працювали цілу ніч. Сьогодні колектор будуть проходити повторно.

«Пошуки тривають. Працює аварійна рятівна водолазна служба. Зараз проходимо очисні споруди. Будемо повторно вертатись на Левандівку та проходити по колектору на вулиці Широкій до очисних споруд. Протяжність каналізаційного колектора, який пройшли рятувальні служби, становить майже 15 км”, - розповів Валентин Вольський.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, за уточненими даними, 10 жовтня об 11.13 у Львові поблизу будинку №86а на вулиці Широкій хлопчик віком близько 2,5 роки впав у отвір каналізаційного колектора глибиною 6 м, кришка люка якого була ненадійно закріплена.

Нещасний випадок стався під час прогулянки двох дітей - братика і сестрички - у супроводі бабусі.

На місце події оперативно прибули рятувальні підрозділи ГУ ДСНС України у Львівській області, три карети швидкої медичної допомоги, аварійні бригади ЛМКП «Львівводоканал», працівники міліції та відповідальні посадові особи міста Львова і області. До пошуків дитини залучено 20 працівників ЛМКП «Львівводоканал» та 52 рятувальники (шість пожежно-рятувальних підрозділів та мобільна оперативна група). Роботи ускладнено сильною течією стоків. Пошуки проводились безперервно.

Як уточнили УНІАН у ГУ ДСНС у Львівській області, попередньо повідомлялося, що хлопчик гуляв з батьком. З‘ясувалося, що дитина гуляла з бабусею, яка тримала за руку дівчинку, а хлопчик відбіг і наступив на кришку каналізаційного колектора, яка перевернулася. Випадковим свідком став чоловік, який кинувся рятувати дитину, але не зміг. Його дістали рятувальники, чоловік перебував у шоковому стані від побаченого, а бабця від хвилювання нічого не могла пояснити. Раніше повідомлялося, що рятувати хлопчика кинувся його батько.

За оцінками фахівців, врятувати хлопчика шансів мало, оскільки колодязь, в який він впав, має сильну течію, що зносить навіть дорослих чоловіків-рятувальників. Окрім цього, цей відрізок – не просто колектор, а це є фекальний колектор і людина без спецзасобів не витримує довгого перебування в ньому.