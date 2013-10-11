У Донецькій області піротехніки знищили 6 мін

У Волноваському районі Донецької області поблизу селища Ольгинка було виявлено і знищено піротехніками 33 боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни: 6 мінометних мін калібром 210 мм і 27 ручних гранат Ф-1.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди головного управління ДСНС у Донецькій області, боєприпаси було виявлено ввечері 10 жовтня на відкритій території, потім їх дістали і знищили.