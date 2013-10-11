У Луганську шкільні канікули пройдуть 14-20 жовтня

У Луганську згідно з наказом Департаменту освіти і молоді Луганської міської ради осінні канікули школярів пройдуть з 14 по 20 жовтня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської міської ради.

Крім того, 10 жовтня виконком Лисичанської міськради продовжив у школах міста канікули, що почалися 30 вересня, до 20 жовтня «у зв`язку з проведенням у школах міста пуско-налагоджувальних робіт на системах теплопостачання».

Також за даними Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Луганської облдержадміністрації, на канікулах з 8-го жовтня школи Біловодського району. З 14-го почнуться канікули у школярів Стаханова і Старобільська, а з 15 жовтня – у школярів Красного Луча.

Школярі решти територій області підуть на канікули з 28 жовтня.