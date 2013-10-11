На Буковині чоловіка вкусила змія
15:25, 11 жовтня 2013Новини регіонів
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Коли він збирав гриби
10 жовтня в травматологічне відділення Вижницької центральної районної лікарні госпіталізований мешканець села Підзахаричі Путильського району 1989 року народження з діагнозом укус змії в руку.
Як повідомили УНІАН в прес-службі управління ДСНС України у Чернівецькій області, травму буковинець отримав під час збирання грибів. На даний момент він знаходиться у районній лікарні. Стан потерпілого середньої важкості.
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