У Львові рятувальники знайшли тіло хлопчика

15:54, 11 жовтня 2013
Новини регіонів
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Упав у каналізаційний колодязь

Рятувальники знайшли тіло хлопчика, який вчора, 10 жовтня, впав у каналізаційний колодязь на вулиці Широкій у Львові.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру ГУ ДСНС у Львівській області Павло Василенко.

Він зазначив, що тіло хлопчика було виявлено у каналізаційному колекторі в мікрорайоні Ливандівка за 1,5 км від місця його падіння.

Він зазначив, що сьогодні у період з 14.00 рівень води у колекторі знизився, що дозволило рятувальникам повторно оглянути складні ділянки колектора. В одному з місць було нагромадження сміття, яке розібрали рятувальники і в ньому виявили тіло загиблого хлопчика.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня по вулиці Широкій 86 у Львові через неналежно закріплену металеву кришку колектора у каналізаційний колодязь провалилась дитина.

В цей же день, за процесуального керівництва прокуратури Залізничного району Львова розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом службової недбалості посадових осіб ЛМКП «Водоканал», на балансі якого перебуває колектор.

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