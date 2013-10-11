В Одеській області судитимуть опікуна 4-х дітей

В Одеській області почато кримінальне провадження стосовно опікуна чотирьох дітей, який використав соціальну допомогу 200 тис. грн на особисті потреби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, встановлено, що впродовж трьох років житель Саратського району використовував державну соціальну допомогу в сумі більш як 200 тис. грн на власні потреби, не пов`язані з утримання ввірених йому малолітніх дітей.

«Опікун не створив для дітей належні побутові умови, не забезпечив відповідний догляд, виховання, навчання і розвиток. Більш того, чоловік перебував на профілактичному обліку осіб, які чинять насильство в сім`ї. В даний час діти направлені до центру соціально-психологічної реабілітації», - повідомили у прес-службі.

Прокурор Саратського району цього тижня почав кримінальне провадження за ст. 167 ККУ (зловживання опікунськими правами).

Під час досудового розслідування будуть з`ясовані обставини невиконання опікуном своїх обов`язків, що призвели до негативних наслідків для дітей. Також буде дана оцінка діям правопорушника і бездіяльності представників місцевої влади.