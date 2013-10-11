У Миколаєві відкрили першу чергу спортмістечка

У Миколаєві в п`ятницю, 11 жовтня, відбулося урочисте відкриття першої черги спортивного містечка на території парку Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті взяв участь міністр освіти і науки Дмитро Табачник, представники місцевої влади, ректори, викладачі і студенти миколаївських вишів.

"Цього року в всій системі освіти ваш спортивний комплекс - наймасштабніша споруда", - сказав Табачник.

Вартість об`єкта загалом становитиме близько 20 млн. грн, в першу чергу вкладено вже більше 9 млн. грн.

Перша черга включає стадіон на 4,6 тис. місць із сучасним футбольним полем і 6 біговими доріжками, покриття яких відповідає світовим стандартам.

Крім того, вже готова адміністративна будівля з роздягальнями, тренажерним залом і т.ін., а також скейтпарк і дитячий ігровий майданчик.

Також у п`ятницю було відкрито Алею Олімпійської слави на території спортмістечка.

Здачу другої черги заплановано на 2014 рік.

Як повідомив губернатор Миколаївської області Микола Круглов, друга черга комплексу включатиме фехтувальну школу, а також критий стадіон для ігрових видів спорту.

Будівництво спортмістечка було розпочато в 2012 році.

Фінансування об`єкта змішане: кошти надходять з державного бюджету, місцевих бюджетів, а також від спонсорів.