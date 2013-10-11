Ахметов дає понад $250 тисяч для обдарованих дітей

Сьогодні, 11 жовтня 2013 року, Григорівська Міжнародна Школа в Донецьку оголосила про початок набору учнів на 2014-2015 навчальний рік. Особливістю школи стане одночасне отримання її випускниками дипломів українського і міжнародного зразка, що дозволить їм продовжувати навчання в провідних вузах України, Європи і США. В той же час, для дітей, чиї батьки не зможуть оплачувати навчання, виділятимуться Ахметівські стипендії – фінансувати їх буде власний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

Заплановано, що в перший рік Фонд Ахметова забезпечить 20 стипендій на загальну суму більш як чверть мільйона доларів. На другий рік буде забезпечено 50 стипендій. До п`ятого року роботи школи заплановано всього 84 Ахметівських стипендій - на суму 1 млн. 92 тисячі доларів. Одержувати Ахметівські стипендії зможуть діти віком від 9 до 13 років з добрими академічними результатами. У перший рік роботи школи Ахметівські стипендії одержуватимуть діти загиблих шахтарів.

«Ми вважаємо, що в перший рік роботи Грігорівської Міжнародної Школи необхідно допомогти сім`ям, які опинилися у важкій життєвій ситуації. А оскільки Донецьк – шахтарська столиця, то ми ухвалили рішення в перший рік видавати стипендії дітям загиблих шахтарів. Думаємо, це буде справедливо», - повідомив директор Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний.

За його словами, також виділятимуться стипендії для дітей з особливими фізичними потребами. У школі створені всі умови для таких дітей, відповідно до європейських стандартів: «У нас є можливості підтримувати інклюзивну освіту. Ми прагнутимемо розвивати і підтримувати таку культуру в учбових закладах України», - додав Анатолій Заболотний.

Для вибору стипендіатів буде створений незалежний і прозорий Стипендіальний Комітет. Він складатиметься з 3-4 осіб – «зовнішніх» авторитетних експертів у сфері освіти з Донецька і з міжнародних інституцій.

Процес відбору дітей на стипендіальні місця складатиметься з 7 етапів: подача заявки і документів; тестування і інтерв`ювання дітей і батьків, за участю представників Стипендіального Комітету. Остаточне рішення ухвалюватиметься Комітетом після розгляду досьє претендентів і особистої співбесіди з ними.

Набір претендентів на отримання Ахметівської стипендії почнеться з січня 2014 року. До цього часу докладна інформація про критерії, процес набору і членів Стипендіального Комітету буде доступна на сайті школи www.grigorivska.com.

Прийом документів до Григорівської Міжнародної Школи для всіх охочих почнеться 14 жовтня 2013 року. Для вступу до Школи дітям необхідно буде пройти тестування і інтерв`ю. З докладною інформацією про процедуру набору можна ознайомитися на сайті і в представницькому офісі школи.

Довідка про школу:

Григорівська Міжнародна Школа – це приватна школа міжнародного зразка, яка відрізнятиметься посиленим вивченням іноземним мовам, сучасним оснащенням, якісною учбовою і спортивною базами. Проект здійснюється за ініціативою СКМ у партнерстві з компанією «Укрінвест».

Кількість робочих місць: 110

Кількість учбових місць: 600 (200 в 2014-2015 навчальному році)

Початок набору студентів: 14 жовтня 2013 року

Відкриття школи: 1 вересня 2014 року

Сайт школи: www.grigorivska.com