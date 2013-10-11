В Черкасах без тепла залишилося 29 багатоповерхівок, школа, дитсадок

Сьогодні в Черкасах в мікрорайоні "Митниця" прорвало магістральну теплотрасу у результаті чого без тепла залишилися 29 багатоповерхових будинків, школа і дитсадок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, у зв’язку з поривом на магістральній теплотрасі Черкаської ТЕЦ, що виник поблизу будинку по вул. Героїв Сталінграда, 18, без тепла перебуває 29 багатоповерхових житлових будинків мікрорайону «Митниця», гімназія №31 та дитсадок №90.

Зараз на аварійній ділянці магістральної мережі працюють бригади Черкаської ТЕЦ, які намагаються ліквідувати порив. Очікується, що сьогодні ввечері труби почнуть заповнювати теплоносієм. Аварія сталася через зношеність теплотраси.