В Черкасах без тепла залишилося 29 багатоповерхівок, школа, дитсадок
16:40, 11 жовтня 2013Новини регіонів
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Через аварію на теплотрасі
Сьогодні в Черкасах в мікрорайоні "Митниця" прорвало магістральну теплотрасу у результаті чого без тепла залишилися 29 багатоповерхових будинків, школа і дитсадок.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, у зв’язку з поривом на магістральній теплотрасі Черкаської ТЕЦ, що виник поблизу будинку по вул. Героїв Сталінграда, 18, без тепла перебуває 29 багатоповерхових житлових будинків мікрорайону «Митниця», гімназія №31 та дитсадок №90.
Зараз на аварійній ділянці магістральної мережі працюють бригади Черкаської ТЕЦ, які намагаються ліквідувати порив. Очікується, що сьогодні ввечері труби почнуть заповнювати теплоносієм. Аварія сталася через зношеність теплотраси.
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