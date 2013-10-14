Донеччина: легковик врізався у дерево - загинули 4 людини

Вчора о 10.40 біля с. Оленівка Волноваського району Донецької області на 148-му км автодороги Донецьк – Маріуполь легковий автомобіль Chery Elara врізався у дерево на узбіччі, внаслідок чого загинуло чотири людини.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На місці працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Донецькій області.