Львівщина: немовля втопилося у потічку біля будинку

На Львівщині у потічку біля житлового будинку втопився однорічний малюк, якого батьки ненадовго залишили без нагляду.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області, трагедія сталася 12 жовтня в селі Тщенець Мостиського району Львівщини.

Біля житлового будинку у місцевому потічку батьки виявили тіло дитини, 2012 року народження, якого ненадовго випустили з поля зору.

Як зазначається у повідомленні, з початку року на території Львівської області виявлено 84 загиблих особи, з них 13 дітей.