На Одещині ліквідували аміачну хмару

Сьогодні о 17:33 сталася аварія на причалі № 3 порту Южний. При завантаженні південнокорейського судна «Газкалумбия» аміаком, стався прорив трубопровода. За попередніми даними, витекло майже 200 л аміаку, внаслідок чого утворилася аміачна хмара.

Про це повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

На місці події вже через 3 хвилини працювали співробітники ДСНС Припортового заводу на 3 одиницях техніки.

Рятувальники встановили 2 стаціонарних лафетних ствола та 30-ти метровий колінчатий підйомник для осадження аміачної хмари. На допомогу було направлено 5 одиниць техніки із м. Одеси і м. Южного. Зі сторони моря хмару осаджували 3 пожежних катери: «Іванов», «Базальт», «Яковцев» порту Южний. До ліквідації аварії підключились ВГСО Припортового заводу, йдеться в повідомленні.

О 18:30 хмару осадили, зараз проводяться регламентні роботи з ліквідації аварії, перевіряються та затягуються всі фланцеві з’єднання. Жертв і постраждалих немає. Ситуація не загрожує персоналу порту та заводу, населенню м. Южний та м. Одеси. На місті працює мобільна оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.