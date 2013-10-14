У Вінниці школярка порізала ножем подругу

У Вінниці госпіталізовано 15-річну дівчину, яку ножем поранила її подруга.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Як зазначається в повідомленні, чотири роки дівчата були подругами, але останнім часом стосунки між ними погіршилися. Почались ревнощі та публічні образи на сторінках соцмереж. Того дня одна з них вирішила не з’ясовувати стосунки віртуально, а поговорити з подругою. Подзвонила і запросила на розмову тет-а-тет. Та погодилась, але розмова перейшла у сварку, потім у бійку, під час якої одна з дівчат ножем травмувала подругу.

Чоловік, який став свідком подій, втрутився та розняв дівчат. Потерпіла негайно подзвонила матері, викликали «швидку». 15-річна учениця десятого класу однієї з вінницьких шкіл госпіталізована в лікарню з тілесними ушкодженнями у вигляді ножового поранення черевної стінки, різаних ран плеча и передпліччя, йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Проводиться розслідування.