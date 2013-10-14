Черкащина: селянин викопав на городі 14 гранат часів війни

У селі Надточаївка Шполянського району Черкаської області у городі місцевого жителя працівники піротехнічної групи аварійно-рятувального загону спецпризначення викопали та знешкодили 14 гранат часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, чоловік, готуючи город до оранки, викопав дві гранати Ф-1 часів Великої Вітчизняної війни. Про небезпечну знахідку він повідомив рятувальників. Наступного дня працівники піротехнічної групи аварійно–рятувального загону спецпризначення знайшли на городі у селянина ще 12 гранат часів війни.