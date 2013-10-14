У Києві відкрито соціальний центр «Наші діти»

Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле взяв участь у відкритті соціального центру «Наші діти» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, Фюле приєднався до церемонії відкриття соціального центру «Наші діти» і назвав центр «палацом XXI століття турботи про дітей та відносин між Україною та ЄС».

«Україна була мені більше відома з точки зору орієнтирів. Я побачив дуже багато офісів у Києві, Ялті та інших українських містах, але те, що я побачив тут, це правильний спосіб нагадати мені – що наші відносини з Україною це не лише орієнтири, це натхнення», - сказав Євро комісар. Звертаючись до організаторів заходу, він додав: «Ви надихаєте нас на те, щоб ми принесли в Україну ті принципи і ті цінності, які ми підтримуємо в ЄС. У той час, коли ми займаємося виконанням наших орієнтирів, ви робите практичну роботу».

Проект «Наші діти», надає підтримку київським дітям та сім’ям, які опинилися в скрутному становищі, має на меті запобігти маргіналізації дітей в умовах зростання без батьківської опіки. Центр розрахований на проживання 78 дітей, реалізує проект німецько-польсько-українське товариство.