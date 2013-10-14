У Рівному вшанували пам'ять керівника українського Червоного хреста

В Рівному сьогодні відкрито меморіальну дошку на честь відомої діячки національно-визвольного руху України Хариті Кононенко.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Харитя Кононенко в 1941-1943 роках була одним з керівників легального Українського Червоного Хреста на Волині з осередком у Рівному. 16 липня 1943 вона була заарештована німцями за співпрацю з ОУН і УПА. 15 жовтня 1943 року в числі близько 500 арештованих розстріляна в рівненській тюрмі.

Дошка розміщена на будинку, де в роки війни розташовувалася організація Українського Червоного Хреста. Він знаходиться в центральній частині обласного центру за двісті метрів від місця страти Хариті Кононенко.

Нині в приміщенні колишньої тюрми організований розважальний заклад з більярдним залом. Завтра міська організація товариства «Просвіта» за підтримки міської влади планує провести акцію, під час якої відвідувачам розважального закладу будуть роздавати інформаційні матеріали про те, що в цьому приміщенні колись була пролита кров українських патріотів.