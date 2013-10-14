У Севастополі допомогли знеструмленому Будинку дитини

У Севастополі рятувальники ДСНС допомогли відключеному від електроенергії Будинку дитини, де один з дітей знаходився у важкому стані - був підключений до апарату відсмоктування мокротиння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС України у м. Севастополі, минулої суботи увечері в Нахімовському районі через аварію сталося відключення електрики.

Співробітники Будинку дитини звернулися за допомогою в службу порятунку, тому що один з дітей знаходився у важкому стані і був підключений до апарату відсмоктування мокротиння.

Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №2 по охороні Нахімовського району в найкоротші терміни прибутку до Будинку дитини і підключили генератор, щоб забезпечити аварійне енергопостачання будівлі.

"Нам необхідно, щоб постійно функціонував електровідсмоктувач - цього потребує стан одного з дітей. У зв`язку з тим, що сталося відключення електрики на невизначений термін, ми звернулися в службу порятунку за допомогою», - розповіла невролог Будинку дитини Людмила Єзерська.

За її словами, «пожежні приїхали дуже швидко та підключили генератор електрики, до того ж потурбувалися про те, щоб провести дріт, не потривоживши дітей та не відкриваючи вікон».

Лікар додала, що наявність власного генератора допомогло б нам у майбутньому уникнути таких ситуацій.