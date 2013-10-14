У тамбурі потягу «Гречани-Жмеринка-Київ» знайшли міну

У Вінницькій області знешкоджено міну часів Великої Вітчизняної війни, яка була знайдена провідницею у потязі «Гречани-Жмеринка-Київ».

Про це УНІАН повідомили у секторі зв᾿язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, 14 жовтня о 7.25 год. до чергової частини міліції надійшло повідомлення про те, що у потязі №832 сполученням «Гречани-Жмеринка-Київ» у тамбурі одного з вагонів провідниця виявила чорний пакет з предметом зовні схожим на міну часів ВВВ. Небезпечний предмет жінка винесла на перон та сповістила машиніста і директора вокзалу.

На місце події негайно прибули спеціалісти вибухо-технічної служби науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС, які обстежили небезпечний предмет. Ретельно оглянувши вміст пакету, з’ясувалося, що знайдений предмет – протитанкова фугасна міна без підривника. За усіма ознаками її хтось нещодавно викопав з землі.

Поки міліціонери-вибухотехнічної оглядали знахідку, правоохоронці вжили усіх заходів безпеки, а потяг рушив за своїм маршрутом.

Наразі міна знищена підривниками.