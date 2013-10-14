У Києві 4 відвідувачів ТРЦ отруїлися невідомою речовиною

17:27, 14 жовтня 2013
Новини регіонів
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«Отруєння парами побутової хімії»

У Києві чотирьох осіб госпіталізовано із торговельно-розважального центру внаслідок отруєння хімічними речовинами.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, сьогодні близько 2.00 в одному із ТРЦ четверо відвідувачів отруїлися невідомою речовиною.

Бригади швидкої допомоги з попереднім діагнозом «отруєння парами побутової хімії» постраждалих госпіталізували до Лікарні швидкої медичної допомоги.

На місці події працівники хіміко-радіологічної лабораторії аварійно- рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у м. Києві провели заміри повітря на наявність хімічних речовин. На момент проведення замірів рівень кисню перебував у межах норми, йдеться у повідомленні.

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