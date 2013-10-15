У Миколаєві без опалення залишилися жителі центру міста
16:18, 15 жовтня 2013Новини регіонів
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Через аварію на тепломережі
У Миколаєві через аварію на тепломережі по вул. Московській, що сталася увечері понеділка, 14 жовтня, центральна частина міста була відключена від теплопостачання, йдеться в офіційному повідомленні Миколаївської міської ради.
Зокрема, без тепла залишилися 53 житлових будинки, дві школи, коледж, училище і обласний будинок творчості, а також дві лікувальні установи, бібліотека і шаховий клуб.
У мерії не уточнюють, коли планується відновити теплопостачання в центрі Миколаєва.
Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон у Миколаєві розпочався 4 жовтня.
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