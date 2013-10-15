У Сумській області в полі знайшли боєприпаси часів ВВВ

У Сумській області рятувальники знищили 30 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, 14 жовтня в полі на відстані до 3 км від житлових будинків села Шилівське Роменського району під час проведення земляних робіт, мешканець села Пустовійтівка виявив три предмети, зовні схожі на вибухівку, та одразу зателефонував до служби порятунку «101».

Піротехнічне відділення Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, яке прибуло до місця події, встановило, що це три артилерійські снаряди калібру 76 мм часів ВВВ.

Під час контрольної перевірки місцевості піротехніки виявили ще 27 снарядів.

Піротехніки ДСНС України вилучили небезпечні знахідки, ретельно обстежили прилеглу територію, транспортували вибухонебезпечні предмети спеціальним автомобілем до майданчика підриву, де о 15 годині їх було успішно знищено.