На Донеччині від отруєння газом загинуло троє осіб

У непрацюючій шахті

Вчора у Шахтарську Донецької області у непрацюючій шахті 1-6 ТОВ ”Комплекс” загинуло троє працівників. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в одному місці загинуло двоє осіб, в іншому місці на відстані 1,5 км - одна особа. Тіла загиблих піднято на поверхню. Попередня причина смерті – отруєння рудничним газом. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування. На місці події працювали три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

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