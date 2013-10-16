На Луганщині 6 осіб отруїлися грибами
10:56, 16 жовтня 2013Новини регіонів
0
У тому числі дитину 2009 р. н.
У Стаханові (місто Ірміно) Луганської області шістьох осіб госпіталізовано після отруєння токсинами дикорослих грибів.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у першому випадку госпіталізовано чотирьох осіб, у тому числі дитину 2009 р. н.,
у другому випадку госпіталізовано двох осіб.
Постраждалі перебувають у важкому стані у лікарнях Луганська і Стаханова.
Подія перебуває на контролі Головного управління ДСНС України у Луганській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter