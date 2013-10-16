На Херсонщині двоє малят отруїлися невідомою отрутою
11:44, 16 жовтня 2013Новини регіонів
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У непритомному стані
У Херсонській області двоє малят отруїлися невідомою отрутою.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Херсонській області, подія сталася у вівторок, 15 жовтня, у місті Каховка, приблизно о 18:00.
Повідомляється, що місцеві жителі виявили на вул. Меліораторів непритомними 6-річну дівчинку і 3-річного хлопчика.
Дітей доставили до реанімації Каховської центральної районної лікарні. Попередній діагноз - "отруєння невідомою отрутою". Зараз діти перебувають у тяжкому стані. За даним фактом міліція проводить перевірку.
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