У Львові «Жигулі» збили на переході двох школярів

У Львові внаслідок ДТП на пішохідному переході постраждало двоє школярів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, автопригода трапилась учора, 15 жовтня, близько 16.45 на вулиці Виговського у Львові.

29-річний львів’янин, перебуваючи за кермом автомобіля «Жигулі», збив двох 12-річних хлопчиків, які переходили дорогу на «зебрі». У результаті ДТП обоє школярів отримали травми голови.

Як зазначається у повідомленні, з початку року у місті Львові внаслідок ДТП травмувались 68 дітей та загинули троє неповнолітніх.