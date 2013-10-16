Двоє підлітків на Херсонщині отруїлися грибами
12:21, 16 жовтня 2013Новини регіонів
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Потрапили до реанімації
У Херсонській області двох дівчат-підлітків госпіталізовано через отруєння грибами.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Херсонській області, до реанімаційного відділення Великоолександрівської районної лікарні було доставлено двох дівчат 14-ти і 16-ти років, мешканок села Давидів Брід, з діагнозом "отруєння грибами".
Станом на ранок середи, 16 жовтня, потерпілі перебувають у стані середньої тяжкості.
У повідомленні УДСНС також зазначається, що з початку сезону до медичних закладів області з отруєнням грибами потрапили 28 осіб, з яких 6 дітей. Вже зафіксовано 3 смертельних випадки.
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