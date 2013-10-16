На Кіровоградщині знайшли дітей, які не повернулися зі школи

У Кіровоградській області більше 13 годин шукали дітей, які вчора не повернулися до дому зі школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в області, 15 жовтня о 21:30 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що працівникам Новоархангельського райвідділу УМВС в області необхідна допомога щодо пошуку хлопчика 2004 р.н з села Ржеве Новоархангельського району, який після уроків у школі сусіднього села Скалівські Хутори не повернувся додому.

16 жовтня близько 8 ранку надійшла інформація про те, що після уроків додому не повернулася 8-річна дівчинка, жителька села Скалівські Хутори. Близько 15:30 вчителі бачили обох дітей, які разом йшли із школи.

Сьогодні о 10.45 обох дітей у задовільному стані на автодорозі між смт Новоархангельськ та с. Скалівські Хутори знайшли місцеві мешканці. Дітей передано працівникам міліції.

За інформацію правоохоронців, діти поки не розповідають про причини їхнього зникнення з дому. В момент, коли їх знайшли, діти йшли по дорозі.

До пошуків від районного відділу міліції залучалося 10 чоловік особового складу, від місцевого пожежно-рятувального підрозділу – 6 чоловік особового складу.