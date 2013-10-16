В Антрациті двоє людей отруїлися чадним газом

В Антрациті Луганської області від отруєння чадним газом померли мати та син.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, у 15 жовтня о 12:00 у власному будинку без зовнішніх ознак насильницької смерті виявлені трупи 74-літньої власниці та її 45-річного сина. Попередньо встановлено, що причиною смерті стало отруєння чадним газом внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ч. 2 ст. 270 ККУ ( порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Проводиться перевірка.