В Антрациті двоє людей отруїлися чадним газом
13:53, 16 жовтня 2013Новини регіонів
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Померли мати та син
В Антрациті Луганської області від отруєння чадним газом померли мати та син.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, у 15 жовтня о 12:00 у власному будинку без зовнішніх ознак насильницької смерті виявлені трупи 74-літньої власниці та її 45-річного сина. Попередньо встановлено, що причиною смерті стало отруєння чадним газом внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення.
Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ч. 2 ст. 270 ККУ ( порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).
Проводиться перевірка.
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