9-річна дівчинка отримала на фізкультурі тяжкі травми

В Одесі прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом отримання тяжких травм 9-річною дитиною на уроці фізкультури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеси, в листопаді минулого року в одній із загальноосвітніх шкіл Приморського району міста на уроці фізичного виховання за завданням вчителя фізкультури 9-річна школярка виконувала вправи на «шведській стінці». Під час виконання завдання дівчинка втратила рівновагу і впала додолу.

Унаслідок падіння вона дістала тілесні ушкодження - перелом тім`яної кістки, закриту черепно-мозкову травму і забій головного мозку. Встановлено, що травми дитина одержала через те, що місце виконання фізичних вправ під «шведською стіною» не було обладнане страхувальними матами.

«Прокуратурою Одеси проведено перевірку дотримання законодавства щодо запобігання травматизму під час навчально-виховного процесу, яка завершилася 2 тижні тому. За підсумками перевірки 14 жовтня розпочато кримінальне провадження ч.1 ст. 137 ККУ (неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров`я дітей)», - повідомили у прес-службі.

Крім того, прокуратура Одеси виявила численні порушення навчальними закладами Приморського району законодавства про здійснення заходів для запобігання дитячому травматизму під час навчально-виховного процесу. У зв`язку з цим, прокуратурою внесено подання до департаменту освіти і науки Одеської міської ради.