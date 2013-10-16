Чернігівщина: діти отруїлися у школі невідомою речовиною
16:37, 16 жовтня 2013Новини регіонів
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Стан задовільний
В одній із шкіл Чернігівської області через розгерметизацію ампули з невідомою речовиною постраждали двоє учнів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДСНС в області.
Згідно з повідомленням, сьогодні зранку до служби "101" м. Прилук надійшло повідомлення від керівництва загальноосвітньої школи с. Линовиця, що у навчальному закладі внаслідок розгерметизації ампули з невідомою речовиною постраждали діти.
На місце події з Прилук прибув пожежно-рятувальний підрозділ. На цей час вчителі вже вивели з приміщення школи на вулицю всіх учнів та відкрили вікна у класах і коридорах для провітрювання. Двох постраждалих дітей забрали лікарі швидкої медичної допомоги. Рятувальники під час обстеження приміщень знайшли у коридорі на 3-му поверсі скляну розгерметизовану ампулу без будь-яких написів чи позначок.
За попередніми даними, один з дев’ятикласників приніс до школи ампулу. Коли хлопець йшов коридором школи, ампула тріснула у його кришені. Внаслідок витікання рідини, він отримав опік ноги, а семикласниця, яка проходила поруч, отруїлася парами. Зараз обоє дітей перебувають у Прилуцькій центральній районній лікарні. Стан їхнього здоров’я задовільний. Інші учні школи та вчителі не постраждали.
На місці події працюють працівники міліції та санепідемстанції.
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