Діти не повернулися додому зі школи через погані оцінки

У Кіровоградській області більше 13 годин шукали дітей, які вчора не повернулися до дому зі школи через погані оцінки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в області, 15 жовтня о 21:30 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що працівникам Новоархангельського райвідділу УМВС в області необхідна допомога щодо пошуку хлопчика 2004 р.н. з села Ржеве Новоархангельського району, який після уроків у школі сусіднього села Скалівські Хутори не повернувся додому.

16 жовтня близько 8 ранку надійшла інформація про те, що після уроків додому не повернулася 8-річна дівчинка, жителька села Скалівські Хутори. Близько 15:30 вчителі бачили обох дітей, які разом йшли із школи.

До пошуків від районного відділу міліції залучалося 10 чоловік особового складу, від місцевого пожежно-рятувального підрозділу – 6 чоловік особового складу.

Сьогодні о 10.45 обох дітей у задовільному стані на автодорозі між смт Новоархангельськ та с. Скалівські Хутори знайшли місцеві мешканці. Дітей передано працівникам міліції.

Як розповіли УНІАН у прес-службі УМВС в Кіровоградській області, з’ясувалося, що діти вирушили після уроків до районного центру, де мешкали родичі хлопчика. За словами дівчинки, вона не хотіла йти додому через отримані погані оцінки.

По дорозі їм зустрівся місцевий житель. Чоловік упізнав хлопчика і відвіз дітей назад до села, але діти знов подалися в мандри.

Про це стало відомо лише після того, як дружина небайдужого громадянина поцікавилася, чи повернулися діти додому. Про їх зникнення жінка (працівник соціальної служби) повідомила батькам дітей, проте вони не відреагували, тоді вона зателефонувала у міліцію.

Діти ніч провели у лісосмузі, доки їх на дорозі біля неї побачив місцевий житель.

Як повідомили в міліції, дітей буде поміщено до притулку, на той час, доки правоохоронці разом із представниками соціальних служб перевірять умови їх проживання та виховання. Адже раніше вже траплялися випадки, коди діти самовільно залишали домівку. Батьків буде притягнуто до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.