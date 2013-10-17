У Донецьку виявлено грубі порушення прав дітей-інвалідів

Після втручання прокуратури Донецька міська рада усунула порушення й дофінансувала необхідне лікувальне харчування дітей-інвалідів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької прокуратури, прокуратурою міста Донецька в жовтні цього року було проведено перевірку дотримання Донецькою міською радою вимог законодавства України про охорону здоров`я щодо забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію, лікувальним харчуванням. Перевіркою встановлено, що Донецькою міською радою не в повній мірі виконуються вимоги законодавства, внаслідок чого грубо порушуються права зазначених дітей.

У ході перевірки виявлено, що цього року за Програмою забезпечення продуктами харчування хворих, які потребують дорогого лікування, виділені кошти забезпечили потребу дітей лише на 61%. Як наслідок, у дітей міг погіршитися стан здоров`я, тому що лікувальне харчування є необхідним для підтримки життєдіяльності, підкреслили в прокуратурі.

За словами прокурора Донецької прокуратури Олени Сухорук, за поданням прокуратури міста Донецька міськрада «додатково виділила 100 тис. грн на життєво необхідне лікувальне харчування дітей-інвалідів, що повністю відповідає потребам цих дітей».