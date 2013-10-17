В Одесі знайшли трьох дівчат, що втекли з дома

В Одесі на вокзалі знайшли трьох дівчат, що втекли з дома, дві з них вважалися такими, що зникли безвісти.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України на Одеській залізниці, на станції «Одеса-Головна» працівники управління виявили трьох неповнолітніх дівчат, мешканок Миколаївської і Одеської областей, які, знявши гроші з пенсійної картки матері однієї з них, помандрували до Одеси.

«Оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей лінійного відділу на станції «Одеса-Головна» лейтенант міліції Володимир Криницький звернув увагу на дівчат, які, побачивши міліціонера, намагалися сховатися за вокзальний рекламний щит. Міліціонер запросив неповнолітніх до службового приміщення, де з`ясувалося, що двоє з них розшукуються Веселиновським РВ УМВС України в Миколаївській області як такі, що зникли безвісти», - повідомили у відділі.

З`ясувалося, що три дні тому мати 13-річної учениці 8-го класу, мешканки одного із сіл Миколаївської області, дала дочці свою пенсійну картку, щоб та одержала в районному центрі пенсію в банкоматі. Дівчина запропонувала своїй 16-річній подрузі, учениці 10-го класу, піти разом з нею. Знявши з картки 890 гривень, дівчата вирішили витратити частину з них на розваги. Спочатку вони купували солодощі в райцентрі, а потім відправилися електропоїздом сполученням «Колосовка - Одеса» до Одеси.

«Залишивши значну суму грошей в обласному центрі, мандрівниці повернулися на станцію Колосовка, де познайомилися із 16-річною ученицею 10-го класу Кодимської загальноосвітньої школи Одеської області. І вже утрьох знову відправилися до Одеси у пошуках пригод, де й були виявлені працівниками транспортної міліції. Гроші вони витратили повністю, і тому не поспішали повертатися додому, побоюючись гніву батьків», - розповіли у відділі.

Правоохоронці повідомили про виявлення неповнолітніх ініціаторам розшуку і передали двох мандрівниць працівникам міліції із сусідньої області, а третю під розписку вручили матері.

«Дівчата з неповних сімей і, бажаючи відвідати розважальні заклади великого міста, вони не замислювалися про можливі небезпечні наслідки таких подорожей» - зазначив начальник лінійного відділу на станції «Одеса-Головна» підполковник міліції Олег Донченко.

За його словами, на батьків неповнолітніх складено адміністративні протоколи за ст. 184 КУАП (невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов`язків з вихованню дітей), а також повідомлено про їх поведінку до навчальних закладів.