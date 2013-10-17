У Львові телевізор вбив 4-річну дівчинку

У Львові загинула чотирирічна дівчинка внаслідок падіння на неї телевізору.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 15 жовтня у приватному будинку на вулиці Шевченка у Львові, за місцем проживання дитини, телевізор впав з підставки на дівчинку, яка від отриманих травм померла на місці події.

За інформацією джерела, дівчинка була в сім‘ї прийомною дитиною, її у 2013 році усиновило подружжя львів‘ян. До цього дівчинка перебувала у спеціалізованому будинку для дітей-сиріт в одній із областей України.