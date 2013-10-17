В Миколаївській області стався вибух літньої кухні

Троє людей потрапили в реанімацію після вибуху в літній кухні на вул. Лісова в с. Антонове Братського району Миколаївської області.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні ДСНС Миколаївської області, сигнал про подію надійшов 17 жовтня об 11:42 від хазяйки будинку.

"Пожежники і медики прибули за вказаною адресою одночасно", - сказано в повідомленні.

У дворі було троє чоловіків 1954, 1966 і 1963 років народження у тяжкому стані, яких негайно госпіталізували в Братську центральну районну лікарню з опіками III ступеня.

Пожежу площею 4 кв. м об 11:49 було локалізовано, а о 12:00 - ліквідовано.

При з`ясуванні обставин стало відомо, що господарі будинку викликали будівельників для заміни вікон.

Поряд з будинком розташована літня кухня. Чоловіки зайшли до неї і закрили за собою двері, раптом стався вибух.

Вибуховою хвилею зачинило і заклинило вхідні двері, чоловікам довелося їх вибивати.

Причину вибуху і пожежі встановлюють співробітники экспериментально-випробувальної лабораторії ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Наразі постраждалі у тяжкому стані перебувають в реанімації.