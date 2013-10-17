Презентували майбутній Центр екстреної меддопомоги у Донецьку

Президент України Віктор Янукович у Донецьку переглянув презентацію майбутнього Центру екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький ознайомив Президента з концепцією будівництва, яке заплановане на 2014-2015 роки. За словами голови Донецької ОДА, для реалізації першого етапу проекту необхідно 750 мільйонів гривень, вже перераховано майже 460 мільйонів.

Президент поцікавився пропозиціями щодо оснащення Центру, облаштування його майданчиком для вертольотів санітарної авіації.

Глава держави доручив міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій вирішити питання щодо створення аналогічних Центрів у кожному регіоні країни.

«Ми повинні зробити, Раїсо Василівно, цю лікарню як типову з точки зору технологій і відпрацювати в цьому проекті всі технології. Щоб у кожному регіоні за нормативами по чисельності населення були подібного роду лікарні», - підкреслив Янукович.

За його словами, для реалізації подібних проектів оптимальним варіантом є співпраця за програмою державно-приватного партнерства.

«Ми прекрасно розуміємо, що лише за рахунок інвестора таку лікарню побудувати неможливо. Ми прекрасно це розуміємо, тому в бюджеті наступного року і 2015 року в обов’язковому порядку має бути складова державного бюджету», - сказав Янукович.

*** У травні 2012 року Президент України під час робочої поїздки до Донецької області дав доручення щодо створення в Донецьку Центру екстреної медичної допомоги.

Початок цього масштабного проекту став можливим завдяки надходженню до бюджету Донецька й області у 2012-2013 роках найбільшої суми податку з фізичних осіб від відомого бізнесмена, жителя Донецька Ріната Ахметова.

Центр екстреної медичної допомоги буде розташований у зручному з точки зору транспортної розв`язки місці – по вулиці 75-річчя футбольного клубу «Шахтар». Це дозволить використовувати її для лікування хворих із Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Авдіївки. Центр буде оснащений також вертолітним майданчиком.

У Центрі передбачається впровадити новітні технології в медичній сфері, організувати оперативне транспортування хворих, їх швидку діагностику.

За прогнозами експертів, робота Центру екстреної медичної допомоги дозволить не лише в рази скоротити інвалідність, а й знизити смертність у регіоні.