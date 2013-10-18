У Луганську обвалився дах адмінбудівлі, загинула жінка

У Луганську в адміністративній будівлі на території ПАТ «Глорія Джинс» на вул. Ватутіна сталося обвалення перекриття даху. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку «101» о 13:06.

Як повідомили УНІАН в ГУ ДСНС у Луганській області, на 2-му поверсі двоповерхової будівлі, над приміщенням їдальні, обвалилася плита на площі 48 кв м. У той час там перебувала робітниця. До розбирання завалу та пошуків жінки був залучений 101 рятувальник та 18 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

О 14:40 рятувальними підрозділами тіло загиблої жінки вилучено з-під завалів.