У львівській школі шукають вибухівку

У Львові сьогодні о 08.52 на телефон оперативної служби „102” зателефонував невідомий, який повідомив про замінування середньої школи на вулиці Степана Бандери.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, вимог, які могли б відвернути вибух, анонім не висував.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти, працівники інших служб. Розпочато обстеження території і приміщень навчального закладу. Заняття у школі не розпочинаються.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, невідомий повідомив про замінування середньої школи №55 на вул. Бандери, 91. На даний час вчителі та учні збираються неподалік школи, не заходячи на територію навчального закладу.

Довідка УНІАН. Приміщення школи було збудовано у 1891році. Рішенням Львівського облвиконкому від 05.07.1985 року споруду школи №55 взято під охорону держави як пам’ятку архітектури місцевого значення.