У Хмельницькому внаслідок пожежі в будинку загинуло 2 осіб

11:11, 18 жовтня 2013
Новини регіонів
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Врятовано 5 осіб, евакуйовано 53

У Хмельницькому внаслідок пожежі у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку загинуло двоє осіб.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася сьогодні вночі.

Вогнем знищено майно в квартирі.

Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано, під час гасіння пожежі врятовано 5 осіб та евакуйовано з будинку 53 особи.

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