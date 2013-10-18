У Хмельницькому внаслідок пожежі в будинку загинуло 2 осіб

У Хмельницькому внаслідок пожежі у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку загинуло двоє осіб.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася сьогодні вночі.

Вогнем знищено майно в квартирі.

Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано, під час гасіння пожежі врятовано 5 осіб та евакуйовано з будинку 53 особи.