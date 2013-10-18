У Чернігові від удару електрострумом загинула людина

У Чернігові учора, 17 жовтня, під час виконання ремонтних робіт зазнали ураження електрострумом двоє робітників, один з яких загинув.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, на території КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" під час виконання ремонтних робіт на розподільному пристрої 110 кВ внаслідок ураження електричним струмом загинув електрослюсар 1986 року народження.

Інший електрослюсар 1972 року народження отримав опіки ІІІ-ІV ступеню тяжкості 55% тіла та був госпіталізований до реанімаційного відділення Чернігівської міської лікарні №2. Стан його здоров`я медики оцінюють як дуже тяжкий.

За фактом проводиться перевірка.