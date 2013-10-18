На Львівщині жінка загинула під колеса поїзда

На Львівщині загинула 50-річна жінка, яка, за попередніми даними, кинулася під колеса вантажного поїзда, щоб звести порахунки з життям.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, надзвичайна подія сталася 17 жовтня о 7.40 в селі Дітківці Бродівського району на 47 км залізничного перегону «Броди – Радивилів» Державного територіального галузевого об’єднання “Львівська залізниця”.

Вантажний поїзд № 2842 у складі 57 вагонів смертельно травмував 50-річну місцеву мешканку. Рух залізничного транспорту не припинявся. Попередня причина загибелі – самогубство.

Обставини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.