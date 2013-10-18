У львівській школі вибухівки не знайдено

Львівські правоохоронці не виявили вибухових пристроїв у школі №55 про мінування якої сьогодні вранці повідомив невідомий.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, після ретельної перевірки спеціалісти вибухотехнічної служби, які провели обстеження приміщень школи, а також прилеглих до неї територій, вибухових пристроїв не виявили.

Заняття у школі відновлено. На даний момент правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи для встановлення особи аноніма, який повідомив про замінування школи.

Нагадаємо, з початку року зі схожими повідомленнями про мінування різних об’єктів на Львівщині аноніми телефонували 12 разів. Згідно із законодавством, зловмисники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ознаками частини 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).