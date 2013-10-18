Житомирщина: 8-річний хлопчик випадково застрелив 11-річного

В Житомирській області 8-річний хлопчик під час гри з 11-річним товаришем отримав смертельне вогнепальне поранення.

Як повідомила УНІАН керівник сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, що вчора увечері до Романівського райвідділу міліції з центральної Романівської райлікарні надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення госпіталізовано 8-річного жителя одного з сіл району з вогнепальним пораненням. Лікарям не вдалося врятувати життя хлопчика.

На місце події у село хлопчика одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці почали вживати першочергових заходів щодо встановлення всіх обставин,що призвели до трагедії.

Міліціонери з’ясували, що тілесні ушкодження з гладкоствольної рушниці дитина отримала під час гри зі своїм 11-річним товаришем. Водночас встановлено, що постріл був здійснений із зареєстрованої гладкоствольної рушниці, яка належала господарю домоволодіння.

Поранення виявилися несумісними з життям хлопчика. Під час операції він помер.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство з необережності).

У зв’язку із подією, що трапилася житомирська міліція нагадує громадянам, які є власниками вогнепальної зброї, про неухильне дотримання правил поводження з нею, зокрема, стежити за тим, аби мисливська рушниця зберігалася належним чином у закритому сейфі й була недоступна для інших членів родини.