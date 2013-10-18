На Черкащині перекинулася автоцистерна з рідким киснем

В Черкаській області на 65-му кілометрі автодороги Черкаси-Канів 17 жовтня близько 13 години стався витік рідкого кисню через з автоцистерни, яка потрапила в ДТП і перекинулась.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області, ДТП сталося поблизу села Свидівок Черкаського району. Водій автомобіля ЗІЛ-130, який перевозив рідкий кисень, не впорався з керуванням автівкою - автоцистерна з’їхала у кювет та перекинулась. В результаті пошкодження запірної арматури цистерни, стався витік рідкого кисню. Загиблих та травмованих немає.

На місце аварії терміново виїхала оперативна група ДСНС в Черкаській області, яка запобігла вибуху рідкого кисню. Автомобіль за допомогою автокрана встановили на проїжджу частину дороги та в супроводі екіпажа ДАІ направили до пункту зливу рідкого кисню.