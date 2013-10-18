У Криму оголосили штормове попередження

Кримське управління ДСНС оголосило штормове попередження в регіоні на п`ятницю і суботу через прогнозоване погіршення погоди.

Як повідомила УНІАН в прес-службі ГУ ДСНС, на півострів прийшов циклон.

"18 жовтня очікуються сильні, місцями дуже сильні дощі, 19-го - посилення північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду, в горах - 25-30 м/с", - повідомили в прес-службі.

У свою чергу електрики готуються до роботи при сильному вітрі.

"Посилений контроль над станом устаткування, забезпечені можливості виїзду додаткових аварійно-відновних бригад, організована підготовка спецтехніки для проведення екстрених робіт", - повідомили в прес-службі компанії "ДТЕК Крименерго".

Компанія закликає кримчан під час грози і дощу не перебувати поблизу ліній електропередачі.

"Вікна в будинку повинні бути зачинені, щоб виключити попадання води на електроприлади, оскільки це може викликати замикання в електричній мережі.", - радить компанія.