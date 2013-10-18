У Херсонській області родина отруїлася грибами

У Херсонській області 2 людини отруїлися грибами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі у ДСНС в Херсонській області, 17 жовтня до оперативно-координаційного центру облуправління ДСНС від чергового лікаря медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до Чаплинської районної лікарні 3 жителів села Строганівка через харчове отруєння грибами.

Встановлено, що 16 жовтня глава сім`ї разом з дружиною збирали гриби за селом. Потім гриби приготували і з`їли.

Стан 39-річного чоловіка і 39-річної жінки оцінюється як середній тяжкості. У 3-річної дитини, яка також вживала гриби, поки що симптомів отруєння не виявлено.

З початку грибного сезону в Херсонській області від отруєння грибами постраждало 36 людей, з яких 8 дітей. В результаті отруєнь 4 дорослих померли.