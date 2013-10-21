Київщина: під час пожежі в будинку загинула 2-річна дитина
10:13, 21 жовтня 2013Новини регіонів
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Згоріли три людини
У Київській області під час пожежі в будинку загинули троє осіб, серед них 2-річна дитина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа у приватному дерев‘яному житловому будинку в селі Юшки Кагарлицького району виникла вчора, 20 жовтня, о 20.56.
О 22.44 пожежу було локалізовано та о 00.15 21 жовтня - ліквідовано.
«Внаслідок пожежі 3 особи загинуло (з них 1 дитина 2011 р.н.) та 1 особу з опіками госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють правоохоронні органи, додали в ДСНС.
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