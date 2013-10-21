У Харкові «швидка» потрапила в ДТП
17:38, 21 жовтня 2013Новини регіонів
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Ушкодження отримала 60-річна пацієнтка «швидкої»
У Харкові в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль «швидкої допомоги».
Як повідомили УНІАН у міському відділі ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 11:20 неподалік перехрестя проспекту Постишева та вулиці Китаєнка.
Автомобіль «швидкої допомоги» зіткнувся з іномаркою «Ford».
Внаслідок ДТП ушкодження отримала 60-річна пацієнтка «швидкої».
Зараз обставини аварії з’ясовуються.
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