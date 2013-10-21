У Харкові «швидка» потрапила в ДТП

Ушкодження отримала 60-річна пацієнтка «швидкої»

У Харкові в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль «швидкої допомоги». Як повідомили УНІАН у міському відділі ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 11:20 неподалік перехрестя проспекту Постишева та вулиці Китаєнка. Автомобіль «швидкої допомоги» зіткнувся з іномаркою «Ford». Внаслідок ДТП ушкодження отримала 60-річна пацієнтка «швидкої». Зараз обставини аварії з’ясовуються.

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